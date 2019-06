Dwudziestu czterech piłkarzy wzięło udział w czwartek w pierwszych zajęciach Lechii. Na początku przygotowań do nowego sezonu ekstraklasy gdańszczanie przejdą badania szybkościowe i wydolnościowe, a w ich planie są także dwa zgrupowania oraz pięć sparingów.

W tym gronie byli także nowi zawodnicy - obrońca Mario Malocza i gracze drugiej linii: Maciej Gajos, Żarko Udoviczić i Paweł Żuk. Wszyscy, poza Udovicziciem, który podpisał dwuletni kontrakt, związali się z gdańskim klubem trzyletnią umową.

Do dyspozycji sztabu szkoleniowego byli także wracający z wypożyczeń Sławomir Peszko (Wisła Kraków), Rafał Kobryń (Chojniczanka Chojnice), Adam Chrzanowski (Wigry Suwałki) oraz Rafał Wolski, który w styczniu doznał zerwania więzadła krzyżowego (takiego urazu nabawił się też w lutym ubiegłego roku) i na wiosnę nie pojawił się na boisku. Nie zabrakło również młodych piłkarzy: Filipa Dymerskiego, Mateusza Cegiełki, Daniela Mikołajewskiego i Adriana Petka.

Z drużyny odeszli natomiast: obrońcy Joao Nunes, Steven Vitoria i Mateusz Lewandowski oraz boczni pomocnicy Michał Mak i Konrad Michalak. Ponadto kontrakt rozwiązał wypożyczony ostatnio do Lecha Poznań Rafał Janicki.

Listę nieobecnych tworzą Jakub Arak, Zlatan Alomerović, Karol Fila, Tomasz Makowski, Filip Mladenović, Lukas Haraslin oraz wypożyczony do Associacao Academica de Coimbra Romario Balde. Ten pierwszy przechodzi rehabilitację po zerwaniu w kwietniu więzadeł krzyżowych i do gry powinien wrócić najszybciej w październiku. Alomerovic, ze względu na sprawy rodzinne, dostał wolne do poniedziałku, Fila przygotowuje się do mistrzostw Europy do lat 21 we Włoszech, a Balde - do Pucharu Narodów Afryki.

W przyszłym tygodniu do drużyny powinni dołączyć Makowski, Mladenović oraz Haraslin. Polak uczestniczył w mistrzostwach świata do lat 20, a Serb i Słowak znaleźli się w kadrach swoich krajów na mecze eliminacji mistrzostw Europy.

Na początku okresu przygotowawczego trener Piotr Stokowiec wyznaczył trwające trzy dni testy mocy, szybkości i wydolności.

"Odbywają się one rano, natomiast po południu zawodnicy będą trenować na Stadionie Energa Gdańsk. W następnym tygodniu zespół będzie ćwiczyć dwa razy dziennie, a w sobotę 22 czerwca czeka nas inauguracyjny sparing. Zagramy w nim w Gdańsku z pierwszoligową Chojniczanką Chojnice" - powiedział rzecznik prasowy Lechii Patryk Siedliński.

Dwa dni później biało-zieloni wyjadą na pierwsze zgrupowanie do COS Cetniewo, gdzie przebywać będą do 29 czerwca. 1 lipca wrócą do Władysławowa, a drugi obóz potrwa siedem dni.

Te przygotowania urozmaicą sparingi. 26 czerwca trzecia drużyna minionego sezonu i zdobywca krajowego pucharu zmierzy się z w Gniewinie z Hapoelem Beer Szewa, dwa dni później zagra we Władysławowie z drugoligową Bytovią Bytów, a 29 czerwca jej rywalem we Wronkach będzie AEK Larnaka. Na zakończenie tej serii lechiści podejmą 3 lipca Olympiakos Pireus.

Na otwarcie sezonu gdańszczanie zagrają 13 lipca w Gliwicach z mistrzem kraju Piastem, a stawką tej konfrontacji będzie Superpuchar Polski. Z kolei w inauguracyjnym meczu ekstraklasy w piątek 19 lipca o 20.30 spotkają się w Łodzi z beniaminkiem ŁKS.(PAP)

Autor: Marcin Domański