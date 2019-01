Lechia do Turcji leci z Haraslinem w składzie

​W sobotę 19 stycznia w godzinach porannych piłkarze Lechii Gdańsk odlecą na zimowe zgrupowanie w Belek, które potrwa do 2 lutego. Jak poinformowali przedstawiciele lidera Ekstraklasy, trener Piotr Stokowiec zabrał do Turcji 27 zawodników.

Zdjęcie Lukasz Haraslin /Piotr Matusewicz /East News

- W kadrze na tureckie zgrupowanie znalazło się trzech bramkarzy, siedmiu obrońców, czternastu pomocników i trzech napastników. W Belek "Biało-Zieloni" zameldują się w sobotę po południu, a od niedzieli czeka ich ciężka praca podczas treningów - poinformował Patryk Siedliński, rzecznik prasowy Lechii Gdańsk.



Kadra Lechii Gdańsk na obóz w Belek:

bramkarze: Duszan Kuciak, Zlatan Alomerović, Maciej Woźniak;



obrońcy: Joao Nunes, Steven Vitoria, Michał Nalepa, Mateusz Lewandowski, Błażej Augustyn, Filip Mladenović, Filip Dymerski;



pomocnicy: Michał Mak, Lukasz Haraslin, Tomasz Makowski, Daniel Łukasik, Karol Fila, Patryk Lipski, Jarosław Kubicki, Egy Maulana Vikri, Daniel Mikołajewski, Mateusz Sopoćko, Konrad Michalak, Mateusz Żukowski, Mateusz Cegiełka, Adrian Petk



napastnicy: Flavio Paixao, Artur Sobiech, Jakub Arak.



Uwagę zwraca obecność na liście Lukasza Haraslina. Na początku roku pojawiły się niepotwierdzone informacje, że może go zabraknąć w kadrze na tureckie sparingi.



- Cieszę się, że udało nam się znaleźć bezpośredni czarter z Gdańska do Turcji. Pozwoli nam to zaoszczędzić około czterech dni. Będziemy mogli spokojnie realizować program treningowy - powiedział w grudniu Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk. Przypomnijmy, z powodu zaległości płacowych piłkarze i trenerzy klubu postanowili nie udzielać informacji prasie do odwołania.



Pierwszy mecz w Lotto Ekstraklasie w 2019 roku odbędzie się 9 lutego, a "Biało-Zieloni" podejmą na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Dzień później odbędzie się dodatkowy sparing z Olimpią Grudziądz.



Plan zimowych przygotowań:

19.01 - wylot do Turcji

21.01 - sparing z Viitorul Konstanca (Titanic Deluxe Belek)

25.01 - sparing z Łudogorecem Razgrad (Titanic Deluxe Belek)

29.01 - sparing (przeciwnik do potwierdzenia, Titanic Deluxe Belek)

01.02 - sparing z Viktorią Köln (Titanic Deluxe Belek)

02.02 - powrót do Gdańska

09.02 - mecz z Pogonią Szczecin (LOTTO Ekstraklasa)

10.02 - sparing z Olimpią Grudziądz (Traugutta 29)



Viitorul Konstanca to rumuński klub występujący w Liga 1. Obecnie zajmuje piątą pozycję w ligowej tabeli. W tym roku zespół brał udział w kwalifikacjach Ligii Europy, odpadając w drugiej rundzie z Vitesse Arnhem.



Łudogorec Razgrad to lider bułgarskiej Parva Liga. Drużyna występowała w fazie grupowej Ligii Europy. Z czterema punktami na koncie zajęła ostatnie miejsce w grupie A, po czterech remisach i dwóch porażkach.



Z kolei Viktoria Koeln to lider niemieckiej Regionalliga West, odpowiednika 4. ligi piłkarskiej.



Łukasz Razowski z Gdańska