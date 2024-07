Lechia bierze piłkarzy, których nie może rejestrować. Jest reakcja prezesa

Planujemy powiększyć naszą kadrę o 3-4 graczy w stosunku do obecnego stanu posiadania

Wreszcie to co tygrysy lubią najbardziej - transfery. W piątek ogłoszono wypożyczenie Serhija Bułecy z Dynama Kijów , dziś na testach medycznych pojawił się 19-letni szwedzki piłkarz, Kalle Wendt z Trelleborga FF . Pomimo usilnych starań nie udało nam się uzyskać zdecydowanych opinii na temat umiejętności Kalle Wendta w jego ojczyźnie. Z Lechii słyszymy superlatywy, przez wszystkie przypadki odmieniane są takie rzeczowniki jak: wszechstronność i mentalność.

Kalle Wendt z Trelleborga FF na testach medycznych w Lechii Gdańsk

Wszystko fajnie, z tym że Wendt, Bułeca czy wcześniej pozyskany bramkarz Szymon Weirauch nie mogą być brani pod uwagę z powodu zakazu rejestracji nowych zawodników nałożonego przez FIFA za wyżej wspomniany, nierozliczony transfer Bobceka. Co ciekawe, istnieje interpretacja, że nic nie stoi na przeszkodzie aby w piątek ze Śląskiem we Wrocławiu (początek meczu o godz. 20:30) zagrali zawodnicy w zeszłym sezonie do Lechii wypożyczeni, którzy w obecnym oknie transferowym związali się z nią ponownie - chodzi przede wszystkim o kapitana Rifeta Kapicia i Loupa-Diwana Gueho.