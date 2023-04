Kto zostanie zlany w dyngusa? Mecz o życie w Ekstraklasie

2 maja 2019 r. - jak co roku świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo 44.158 kibiców na warszawskim Stadionie Narodowym obchodziło święto piłki nożnej, jakim co roku jest finał Pucharu Polski. Mecz Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok nie należał do najpiękniejszych w historii futbolu, ale w Gdańsku nikt o tym nie pamięta. W szóstej minucie doliczonego czasu gry Artur Sobiech wykorzystał dośrodkowanie Flavio Paixao i Lechia zdobyła drugi Puchar Polski w historii. Dziś mecz na Narodowym wydaje się dla "Jagi" i przede wszystkim Lechii niczym wspomnienie z innego, lepszego świata.