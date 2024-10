Kryzys w Ekstraklasie. Trener dostał wsparcie, ale czy takiego oczekiwał?

Lechia Gdańsk, która jest beniaminkiem nie podbiła na razie Ekstraklasy jeśli chodzi o piękną grę, nie pozbyła się również dobrze znanych problemów organizacyjno-finansowych. Kolejna odsłona nadmorskiego bałaganu to dość kuriozalne w swej wymowie oświadczenie, w którym z jednej strony daje trenerowi Szymonowi Grabowskiemu votum zaufania, z drugiej strony wytyka jego błędy. Ponadto to oświadczenie zawiera błędy językowe - co znaczy np. "brak opieki trenerskiej jako takiej"?