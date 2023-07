Krytyczna sytuacja polskiego klubu. Kolejni pracownicy opuszczają statek

Lechia Gdańsk wysłała stosownym organom licencyjnym zaktualizowaną prognozę i miała czas do 30 czerwca, by wypełnić porozumienia zawarte z zawodnikami odnośnie wypłaty premii za zajęcie czwartego miejsca w sezonie 2021/22. Tak naprawdę czas był do 31 maja, ale Komisja Licencyjna dopiero po miesiącu sprawdza czy te środki od zapadalności terminu zostały wypłacone - to stanie się w przyszłym tygodniu. Skąd wziąć pieniądze?