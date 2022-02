Jesienią 2021 r. Lechia Gdańsk miała kilka dylematów kontraktowych, niejasna była przyszłość zawodników, którym umowy upływały z końcem bieżącego sezonu. Jak to zwykle bywa czas przyniósł rozwiązanie większości spraw. Przedłużono umowy z Kacprem Sezonienko, Mario Malocą i Maciejem Gajosem, wypożyczenie Bassekou Diabate zamieniło się w transfer definitywny. Do porozumienia nie udało się dojść z Mateuszem Żukowskim, który związał się z Glasgow Rangers. W drużynie zostało dwóch zawodników, których kontrakty kończą się z upływem bieżacego sezonu. O ile sytuacja Tomasza Makowskiego jest w miarę klarowna - Lechia Gdańsk nie zamierza z nim wiązać przyszłości, a z całym szacunkiem dla niego, wyobraźnię kibiców o wiele bardziej rozpala sprawa Flavio Paixao. Portugalczyk stał się legendą Lechii za życia i najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy. Ma na koncie 97 bramek, cel jest jasny - setka. Po ostatnim meczu, w którym Lechia Gdańsk pokonała Lecha Poznań 1-0, kapitan drużyny został poproszony o komentarz do sytuacji kontraktowej.

- Nic nie będę komentował. To jest pytanie do innych ludzi. Rozmawiamy. Paweł z Adamem rozmawiają. Myślę, że będzie pozytywnie, ale to nie zależy ode mnie - powiedział Flavio, a Paweł i Adam to odpowiednio Żelem i Mandziara, czyli osoby rozdające karty w Lechii Gdańsk, jako prezes i szef Rady Nadzorczej.

Najpopularniejszy portal internetowy traktujący o Lechii Gdańsk, strona Lechia.gda.pl zorganizował nawet specjalny sondaż w sprawie przyszłości Flavio. Zdecydowana większość kibiców głosowała za podpisaniem z nim kolejnego rocznego kontraktu.To zawodnik, który wciąż wiele daje drużynie, czy wychodząc w podstawowym składzie czy z ławki rezerwowych. On sam u progu sezonu, tuż po zmianie na trenerskim stołku Lechii i rozpoczęcia pracy przez Tomasza Kaczmarka mówił nam:

- Będę grał dopóki zdrowie pozwoli. Mam w sobie dużo dyscypliny. Dbam o siebie. Nie narzekam na kondycję. Na pewno nie czuję się na swoje 36 lat - mówił wówczas Flavio. Dziś ma 37, ale wiek to tylko liczba. Nam na dziś wydaje się, że strata przez Lechią Paixao równałaby się stracie Lionela Messiego przez FC Barcelonę, oczywiście zachowując proporcje.



W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przyszłości Flavio Paixao zbadaliśmy jego 97 ligowych bramek. Okazuje się, że 24 z nich zdobył dla Śląska Wrocław, a 73 dla Lechii Gdańsk. Do 97 bramek w lidze Portugalczyk dołożył aż 35 asyst, z czego aż siedem w bieżącym sezonie, co może świadczyć o zmianie jego boiskowej roli.

Lechia Gdańsk da nowy kontrakt Flavio Paixao?

Sporo, bo aż 26 bramek Flavio zdobył z rzutów karnych. Gdyby wykorzystał wszystkie, miałby już 100 goli, ponieważ pięć strzałów "z wapna" zmarnował. Na 97 ligowych bramek składa się 13 dubletów, gdy Portugalczyk strzelał po dwa gole w meczu, dodatkowo były jeszcze cztery hat-tricki. Co ciekawe, wszystkie zdobył na gdańskim stadionie - jeden w barwach Śląska Wrocław w meczu przeciw Lechii (październik 2015 r.), trzy dla Lechii - dwa w derbach z Arką Gdynia (kwiecień 2018 r. i maj 2020 r.) i jeden z Jagiellonią (marzec 2016 r.). Poza bramkami w lidze Paixao zdobył osiem goli w Pucharze Polski i dwa w kwalifikacjach Ligi Europy (pamiętne mecze Lechii z Brondby).

Gdy prześledzimy grę Flavio Paixao na przestrzeni lat widać, że były bardzo dobre okresy bramkowe, jak np. przełom lat 2019 i 2020, gdy dla Lechii strzelał tylko on. Były też okresy bramkowej suszy, jak np. koniec sezonu 2016/17 i 2018/19 gdy Biało-Zieloni walczyli o ligowy szczyt. Być może do złotych medali w lidze zabrakło wówczas trafień Flavio?

Sezon 2013/2014 Śląsk Wrocław 13 meczów - 1 gol

1. 22.05.2014 r. Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 0-3, 1 gol - 14 minuta

Sezon 2014/2015 Śląsk Wrocław 37 meczów - 18 goli

2-3. 30.08.2014 r. Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2-0, 2 gole - 34 i 90 minuta

Zdjęcie Flavio Paixao po zdobyciu bramki dla Śląska Wrocław w meczu z Górnikiem Zabrze / Sebastian Borowski / Newspix

4. 13.09.2014 r. Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 4-3, 1 gol - 90 minuta

5. 19.09.2014 r. Śląsk Wrocław - Korona Kielce 1-0, 1 gol - 72 minuta

6. 03.10.2014 r. Podbeskidzie Bialsko-Biała - Śląsk Wrocław 2-2, 1 gol, 50 minuta

7-8. 18.10.2014 r. Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3-0, 2 gole, 46 i 51 minuta

9-11. 25.10.2014 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1-4, 3 gole, 11, 23 i 50 minuta

12. 08.11.2014 r. Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 17 minuta

13. 12.12.2014 r. Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów 2-1, 1 gol, 80 minuta

14. 28.02.2015 r. Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3-3, 1 gol, 82 minuta

15. 20.03.2015 r. Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 82 minuta

16. 17.05.2015 r. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1-1, 1 gol, 6 minuta

17. 30.05.2015 r. Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1-0, 1 gol, 77 minuta

18-19. 07.06.2015 r. Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 3-1, 2 gole, 13 i 69 minuta

Sezon 2015/2016 Śląsk Wrocław 21 meczów - 5 goli / Lechia Gdańsk 16 meczów - 6 goli

20. 19.07.2915 r. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1-4, 1 gol, 28 minuta

21. 02.08.2015 r. Śląsk Wrocław - Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2-0, 1 gol, 59 minuta

22. 15.08.2015 r. Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 2-3, 1 gol, 90 minuta

23. 04.10.2015 r. Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 79 minuta

24. 31.10.2015 r. Śląsk Wrocław - Lech Poznań 1-1, 1 gol, 23 minuta

25-27. 06.03.2016 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok, 3 gole, 7, 44 i 90 minuta

28. 09.04.2016 r. Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 2-0, 1 gol, 34 minuta

29. 16.04.2016 r. Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 1-2, 1 gol, 69 minuta

30. 07.05.2016 r. Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 2-1, 1 gol, 35 minuta

Zdjęcie Flavio Paixao po zdobyciu bramki dla Lechii Gdańsk w meczu z Ruchem Chorzów / Piotr Matusewicz / Newspix

Sezon 2016/2017 Lechia Gdańsk 33 mecze 10 bramek

31-32. 30.07.2016 r. Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 3-1, 2 gole, 30 i 68 minuta

33. 28.08.2016 r. Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2, 1 gol, 88 minuta

34. 24.09.2016 r. Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 2-1, 1 gol, 13 minuta

35-36. 23.10.2016 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 3-2, 2 gole, 79 i 86 minuta

37-38. 09.12.2016 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 3-0, 2 gole, 30 i 90 minuta

39. 12.02.2017 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3-0, 1 gol, 84 minuta

40. 25.02.2017 r. Lechia Gdańsk - Cracovia 4-2, 1 gol, 47 minuta

Sezon 2017/2018 Lechia Gdańsk 34 mecze 10 bramek

41. 30.09.2017 r. Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 1-0, 1 gol, 60 minuta

42. 03.11.2017 r. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 90 minuta

43. 01.12.2017 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 3-1, 1 gol, 56 minuta

44. 08.12.2017 r. Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1-1, 1 gol, 70 minuta

45. 16.12.2017 r. Sandecja Nowy Sącz - Lechia Gdańsk 2-2, 1 gol, 51 minuta

46-48. 07.04.2018 r. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 4-2, 3 gole, 14, 28 i 39 minuta

49. 13.04.2018 r. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 1-2, 1 gol, 43 minuta

50. 19.05.2018 r. Lechia Gdańsk - Sandecja Nowy Sącz 1-1, 1 gol, 56 minuta

Sezon 2018/2019 Lechia Gdańsk 37 meczów 15 bramek

51. 20.07.2018 r. Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 10 minuta

52. 27.07.2018 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 12 minuta

53. 18.08.2018 r. Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0-2, 1 gol, 33 minuta

54-55. 31.08.2018 r. Lechia Gdańsk - Korona Kielce 2-0, 2 gole, 25 i 69 minuta

56. 15.09.2018 r. Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 5-2, 1 gol, 38 minuta

57. 06.10.2018 r. Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 4-1, 1 gol, 50 minuta

58. 27.10.2018 r. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 2-1, 1 gol, 90 minuta

59. 04.11.2018 r. Lech Poznań - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 26 minuta

60. 10.11.2018 r. Lechia Gdańsk - Cracovia 1-0, 1 gol, 79 minuta

61. 25.11.2018 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3-2, 1 gol, 37 minuta

62. 22.12.2018 r. Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 4-0, 1 gol, 72 minuta

Zdjęcie Flavio Paixao po zdobyciu bramki dla Lechii Gdańsk w meczu z Górnikiem Zabrze / Piotr Matusewicz / Newspix

63. 09.02.2019 r. Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 2-1, 1 gol, 75 minuta

64. 11.03.2019 r. Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1, 1 gol, 77 minuta

65. 13.04.2019 r. Cracovia - Lechia Gdańsk 4-2, 1 gol, 17 minuta

Sezon 2019/2020 Lechia Gdańsk 31 meczów 14 bramek

66. 20.10.2019 r. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 2-2, 1 gol, 51 minuta

67-68. 23.11.2019 r. Lechia Gdańsk - ŁKS Łódź 3-1, 2 gole, 28 i 49 minuta

69. 01.12.2019 r. Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 31 minuta

70-71. 07.12.2019 r. Lechia Gdańsk - Wisła Płock 2-0, 2 gole, 34 i 57 minuta

72-73. 07.02.2020 r. Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 2-2, 2 gole, 6 i 46 minuta

74. 14.02.2020 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1-0, 1 gol, 63 minuta

75. 01.03.2020 r. Korona Kielce - Lechia Gdańsk 1-2, 1 gol, 18 minuta

76-78. 31.05.2020 r. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 4-3, 3 gole, 50, 76 i 90 minuta

79. 24.06.2020 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1-0, 1 gol, 74 minuta

Sezon 2020/2021 Lechia Gdańsk 30 meczów 12 bramek

80-81. 19.09.2020 r. Lechia Gdańsk - Stal Mielec 4-2, 2 gole, 4 i 73 minuta

82-83. 26.09.2020 r. Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-0, 2 gole, 30 i 42 minuta

84. 23.10.2020 r. Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 1-1, 1 gol, 72 minuta

85. 28.10.2020 r. Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 1-3, 1 gol, 68 minuta

86. 20.11.2020 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 3-2, 1 gol, 66 minuta

87. 20.02.2021 r. Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2-0, 1 gol, 41 minuta

88. 13.03.2021 r. Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 2-0, 1 gol, 64 minuta

89. 17.04.2021 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 2-2, 1 gol, 90 minuta

90. 30.04.2021 r. Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1-3, 1 gol, 6 minuta

Zdjęcie Flavio Paixao po zdobyciu bramki dla Lechii Gdańsk w meczu z Cracovią / Fot. Mateusz Słodkowski / Newspix

91. 08.05.2021 r. Lechia Gdańsk - Cracovia 1-1, 1 gol, 69 minuta

Sezon 2021/2022 Lechia Gdańsk 21 meczów 6 bramek

92-93. 24.09.2021 r. Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk 0-4, 2 gole, 44 i 71 minuta

94. 16.10.2021 r. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 0-2, 1 gol, 55 minuta

95. 30.10.2021 r. Warta Poznań - Lechia Gdańsk 0-2, 1 gol, 90 minuta

96. 04.12.2021 r. Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 3-1, 1 gol, 86 minuta

97. 11.12.2021 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 2-1, 1 gol, 45 minuta.

Maciej Słomiński