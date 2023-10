Koniec rundy dla kapitana. To nie wszystkie złe wieści dla polskiego klubu

Zdecydowanie czarne są natomiast informacje dotyczące kapitana i lidera Lechii Gdańsk , Luisa Fernandeza . Otóż gdański klub poinformował właśnie, że najlepszy strzelec Biało-Zielonych doznał kontuzji kolana i w najbliższym czasie przejdzie zabieg artroskopii prawej łękotki bocznej, po którym będzie pauzował do końca roku .

Ze zdrowiem Fernandeza już wcześniej było kiepsko, mówiło się również o kłopotach z barkiem oraz o tym, że nie powinien grać już w poprzednich meczach z powodów zdrowotnych, zwłaszcza że rywale nie stosowali wobec niego taryfy ulgowej, wielokrotnie bezpardonowo go faulując. Teraz jednak klamka zapadła i hiszpański pomocnik będzie musiał poddać się operacji, która wyłączy go z gry do końca roku.