Koniec 40-letniej klątwy. Lechia Gdańsk idzie w górę tabeli

Po pierwszej wygranej w sezonie lechiści (tydzień temu 3-2 z Górnikiem w Zabrzu) lechiści rozpoczęli mecz z Radomiakiem jakby najedli się surowego mięsa. Już w 30. sekundzie przed szansą Bohdan Wiunnyk. Kilkanaście minut później do siatki trafił Maksym Chłań, ale był na pozycji spalonej. Groźnie strzelał ofensywnie usposobiony obrońca Conrado. Zieloni mieli problem, żeby wyjść z własnej połowy, aż do 35. minuty, gdy starą dobrą formę pokazał były zawodnik Lechii, Rafał Wolski którego strzał wybronił Szymon Weirauch. Za kilka minut młody bramkarz Biało-Zielonych sobie tylko znanym sposobem wybronił strzał Leonardo Rochy. To chyba interwencja kolejki.

