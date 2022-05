Kolejne wzmocnienie Wieczystej? Słowa byłego selekcjonera dają do myślenia

Wieczysta Kraków to projekt absolutnie unikalny. To klub zaledwie IV-ligowy, ale mający ambicje nawet ekstraklasowe i budżet na o wiele wyższym poziomie, niż wskazuje na to poziom rozgrywek, na którym występuje. O boiskowych możliwościach Żółto-Czarnych świadczy fakt wyeliminowania z Pucharu Polski czołowej drużyny I ligi, Chrobrego Głogów.

W barwach Wieczystej występują m.in. byli reprezentanci Polski, Sławomir Peszko i Radosław Majewski, wieloletni piłkarze ekstraklasowych klubów jak Łukasz Burliga, Michał Miśkiewicz, Jakub Bąk i Wilde-Donald Guerrier, wreszcie dwukrotny mistrz Polski w barwach Legii Warszawa, Francuz Thibault Moulin. Całością dowodzi selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-12, Franciszek Smuda. Tego ostatniego zapytaliśmy o doniesienia medialne, mówiące o dołączeniu do Wieczystej Zdzisława Kapki, w roli dyrektora sportowego.

- Mogę potwierdzić, że coś się dzieje w temacie szeroko pojętego skautingu, trwają rozmowy, ale nic jeszcze nie jest przesądzone - powiedział Interii, trener Wieczystej, były selekcjoner, Franciszek Smuda.

Do tej pory Zdzisław Kapka pracował w roli skauta dla Lechii Gdańsk, która występuję w Ekstraklasie.

W przeszłości Kapka był świetnym piłkarzem. Przez całą karierę pozostał wierny Wiśle Kraków, z przerwą na występy w halowej lidze północnoamerykańskiej w barwach Pittsburgh Spirit. Kapka 18 razy zagrał w reprezentacji Polski, zaliczył m.in. epizod na mistrzostwach świata w RFN w 1974 roku, na którym drużyna Kazimierza Górskiego stanęła na najniższym stopniu podium.

Życie po życiu piłkarskim było dla Zdzisława Kapki równie ciekawe. Wciąż był blisko "Białej Gwiazdy", będąc jej menadżerem, wiceprezesem, pełniąc wreszcie obowiązki prezesa zarządu. To było już za kadencji "Telefoniki" i Bogusława Cupiała w Wiśle, wówczas współpracował z obecnym szkoleniowcem Wieczystej, Franciszkiem Smudą.

Zdzisław Kapka dołączy do Wieczystej Kraków?

Wówczas Kapka poznał się z Adamem Mandziarą, z którym zaangażowali się w nieudany ostatecznie projekt KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Prezes, a obecnie szef Rady Nadorczej Lechii Gdańsk podał rękę Kapce i uczynił go skautem, który wynajdywał i oceniał zawodników dla klubu z Trójmiasta. Obecnie mówi się o zmianach właścicielskich w Lechii Gdańsk, stąd zapewne skautingowa misja Kapki dobiegła końca i rozważa pracę dla Wieczystej Kraków.

Na dziewięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek IV ligi grupy zachód, Wieczysta ma 10 punktów przewagi nad zespołem Wiślanie Jasiowice. Triumf w rozgrywkach nie będzie automatycznie oznaczał awansu do III ligi, promocję otrzyma zwycięzca barażu dwóch IV-ligowych grup małopolskich rozgrywek. W grupie wschód zdecydowanie prowadzą rezerwy ekstraklasowej Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

