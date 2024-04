Kolejne kłopoty Lechii Gdańsk. Były właściciel grozi obecnemu

Nie ma nudy wokół Lechii Gdańsk , która żyje w swoistym rozdwojeniu. Na boisku wszystko idzie świetnie, a drużyna trenera Szymona Grabowskiego (z doradczą rolą dyrektora technicznego Kevina Blackwella ) znajduje się na autostradzie do Ekstraklasy. Na derby Trójmiasta z Arką Gdynia , mimo że jeszcze nie wyznaczono terminu (prawdopodobnie będzie to sobota 18 maja godz. 17:30) sprzedano już ponad 10 tysięcy biletów.

Poza boiskiem za to piętrzą się problemy. Pisaliśmy o zagrożeniu w procesie licencyjnym. Do posiedzenia komisji ds. licencji zostało coraz mniej czasu, a Lechia posiada niespłacone zobowiązania licencyjne m.in. wobec Davida Steca (podpisał ugodę, na mocy której miał dostać wszystkie zaległe środki do 7 kwietnia - nie dostał nic), Dusana Kuciaka, Łukasza Zwolińskiego i Mario Malocy oraz byłego prezesa klubu.