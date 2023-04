Kodeks Hammurabiego w Ekstraklasie. Wet za wet

Teraz klub z Trójmiasta w brzydki sposób zrewanżował się tym samym. Właściwie można by październikowy artykuł przepisać tylko zamienić Lechię i Cracovię miejscami, albo nawet nie, lepiej napisać: klub A i klub B, bo to wstyd żeby tak zasłużone dla polskiej piłki marki stosowały zagrywki poniżej pasa - oko za oko, ząb za ząb, czyli tytułowy kodeks Hammurabiego.

Sobotniego meczu Ekstraklasy nie obejrzą kibice z Grodu Kraka" z powodu "problemu natury technicznej", który dotknął sektor gości.

- Ten problem techniczny ma związek z monitoringiem na trybunie niebieskiej. W perspektywie rozgrywania meczów o podwyższonym ryzyku, musi on zostać usunięty. I oczywiście został już zgłoszony - mówi nam Maciej Markowski rzecznik prasowy Lechii Gdańsk.

To musi być jakaś nowa sprawa, bo na sobotnim meczu z Pogonią Szczecin, fani "Portowców" stawili się w godnej liczbie i mimo, że kibice Lechii i Pogoni nie szczędzili sobie wulgaryzmów, widowisko było lepsze dzięki temu, że mogli obejrzeć go również przyjezdni. Kolejne (czyżby dwa ostatnie w Ekstraklasie w 2023 r.?) mecze w sezonie 2022/23 Lechia Gdańsk rozegra z Zagłębiem Lubin i Legią Warszawa. Czy wówczas "problemy natury technicznej" zostaną usunięte? Obstawiam, że tak, aczkolwiek jestem tylko człowiekiem - mogę się mylić. Dobrze by było, żeby nikt w Gdańsku się nie wygłupiał.

Te "remonty" są mocno skorelowane z kibicowskimi sympatiami, bo przecież fani Cracovii od lat przyjaźnią się z kibicami Arki Gdynia, którzy rywalizują o prymat w Trójmieście ze zwolennikami Lechii Gdańsk. Ale dla przykładu kibice Śląska Wrocław (koledzy lechistów) nie mają problemu z wejściem na obiekt przy ul. Kałuży. I na koniec właściwie można skopiować to co pisałem w październiku, bo nic, a nic nie straciło to na aktualności.

Cracovia. Trener Jacek Zieliński po meczu z Lechią Gdańsk. Wideo / Piotr Jawor / INTERIA.TV

"(...) czas, żeby zacząć się traktować poważnie i nie robić jednodniowych remontów. I nie chodzi o Cracovię, która jest tylko przykładem, bo Lechia Gdańsk również od 2013 r. nie wpuszcza fanów "Pasów" z równie absurdalnych powodów, a jej kibice zostawili w 2011 r. zdemolowane toalety na stadionie Cracovii. Nie chodzi o to, by wypominać sobie: a wy nas wtedy nie wpuściliście, to my teraz nie wpuścimy was. Czas zacząć od siebie i przestrzegać przepisów - kibicom gości należy się 5% dopuszczalnej pojemności stadionu. Bo jeśli będziemy się zachowywać jak zwierzęta, to nie dziwmy się, że chcą nas trzymać w klatkach - jeśli nie zaczniemy szanować siebie nawzajem, nie będą nas szanować inni".

Fot.: Artur Barbarowski/East News, 03.09.2022. Krakow. Sport, Pilka nozna. 9. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Cracovia vs. Rakow Czestochowa N/z: Takuto Oshima / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Stadion Energa Gdańsk / AFP

Dusan Kuciak i Michał Nalepa (Lechia) / Przemek Swiderski/REPORTER / East News