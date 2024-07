Kłopoty beniaminka Ekstraklasy. Jednoznaczne stanowisko koncernu energetycznego

Sytuacja finansowa beniaminka Ekstraklasy, którym jest Lechia Gdańsk jest trudna. Gdański klub posiada zobowiązania wobec piłkarzy, trenerów, pracowników i kontrahentów, dlatego zastrzyk gotówki od sponsora byłby zbawienny. Biało-Zieloni grając w sezonie 2023/24 w I lidze radzili sobie przez cały rok bez sponsorów, co nie miało wpływu na wynik sportowy - Lechia wróciła na najwyższy poziom rozgrywek po zaledwie rocznej przerwie.

W poprzednim tygodniu uzyskaliśmy informację, iż wniosek sponsoringowy skierowany przez gdański klub do firmy Energa z Grupy ORLEN spotkał się z odmową . Zanim przejdziemy do odpowiedzi jaką uzyskaliśmy z Energi na nasze pytania, potrzebny jest kontekst relacji między gdańskim klubem i spółką energetyczną.

Wiosną 2023 r. poprzednie władze Lechii uzgodniły kształt współpracy, ale gdy Lechię przejął fundusz MADA, a prezesem został Paolo Urfer relacje zostały zresetowane. W efekcie jesienią 2023 r. po 16 latach pożycia doszło do rozwodu Biało-Zielonych z koncernem energetycznym. Bywało różnie - początki małżeństwa były bardzo udane, wiodącym sponsorem był LOTOS, ale Energa dobrze go uzupełniała. Do sezonu 2013/14 Lechia była zarządzana wzorcowo, w radzie nadzorczej zasiadał przedstawiciel LOTOS-u. Gdy Lechię przejęła rodzina Wernze, a w Gdańsku karty zaczął rozdawać Adam Mandziara (właściciel, a może współwłaściciel?) wszystko się popsuło, przynajmniej z LOTOS-em. Zerwanie z firmą paliwową było jednoosobową decyzja Mandziary, o czym mówił Dariusz Krawczyk, wieloletni członek rady nadzorczej Lechii z ramienia akcjonariuszy mniejszościowych.