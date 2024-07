Kłopoty beniaminka Ekstraklasy. FIFA nakłada karę, jest reakcja klubu

Powrotowi Lechii Gdańsk do Ekstraklasy dwa miesiące temu towarzyszył ogromny entuzjazm. Po tej radości nie ma już nad morzem ani śladu. Podczas przygotowań do nowego sezonu drużynę nawiedziła plaga kontuzji, która poskutkowała zaledwie 16-osobowym składem, w którym zespół udał się na sobotni sparing z Legią Warszawa w Książenicach. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, a wielomiesięczne zaległości wobec sztabu trenerskiego, piłkarzy oraz pracowników gdańskiego klubu. Lawinowo rosną również zobowiązania wobec kontrahentów, wśród których są byli piłkarze - zgodnie z podpisanym porozumieniem Dusan Kuciak powinien otrzymać płatność na koniec czerwca, a sprawa Ilkaya Durmusa była rozpatrywana przez trybunał CAS w Lozannie.

