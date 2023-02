Klęska w Ekstraklasie. W szatni złość i cisza

- Po dobrym okresie przygotowawczym, byłem przekonany, że po meczu z Radomiakiem uciekniemy z dołu tabeli w okolice miejsc 10-11. Stało się inaczej. Ostatnie dwa mecze pokazały, że ważne są mocne charaktery, najlepsi zawodnicy muszą pociągnąć drużynę. Na pierwszy plan wychodzi sfera mentalna. Ciężko się gra, gdy pierwsi tracimy bramkę. Nie jest to nowa sytuacja, trzeba nad tym pracować, byśmy to my pierwsi strzelali do siatki. Początek meczu z Radomiakiem nie był idealny z naszej strony, ale był niezły. Potem pierwsza, druga bramka i w pierwszej połowie nas nie było - przyznał bramkarz Lechii Gdańsk.