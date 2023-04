Kamil Grosicki jak wino - im starszy tym lepszy. Jego rajd rozstrzygnął

Oprócz pozycji bramkarza, trener gości Jens Gustafsson nie zmienił w wyjściowym składzie ani jednego zawodnika, którzy zaczęli poprzedni mecz - zwycięski z Cracovią . W roli "fałszywej dziewiątki" w barwach Pogoni Szczecin wystąpił od pierwszych minut Alex Gorgon. Nie bardzo się to sprawdziło, bo o dziwo to piłkarze Lechii Gdańsk , którzy są mocno zagrożeni degradacją z Ekstraklasy byli w pierwszej połowie lepsi od "Portowców". A to głównie dlatego, że trener David Badia zmienił strategię gry, skończył się system tysiąca podań, a pojawiła gra bardziej bezpośrednia, w Ekstraklasie bardziej efektywny.

"Portowcy" mieli piłkę meczową w 80. minucie, gdy wcześniej bezrobotny Dusan Kuciak efektownie obroni strzał Grosickiego. Co się odwlecze to nie uciecze, kilka minut później Kamil Grosicki efektownie popędził po skrzydle wbił piłkę w pole bramkowe, a Joel Abu Hanna skierował piłkę do własnej bramki. Kibice w Gdańsku domagali się bramki dla Lechii i faktycznie w końcu piłkarz z Gdańska trafił do siatki, szkoda tylko że nie w tę stronę co trzeba.