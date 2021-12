- W meczu z Jagiellonią Białystok, w naszej drużynie nie zagrają Michał Nalepa i Conrado - powodem jest nadmiar żółtych kartek. Maćka Gajosa zaczęliśmy wprowadzać w trening jako zawodnika neutralnego, w jego przypadku trwa walka z czasem - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Tomasz Kaczmarek. Z jego słów trudno wnioskować, że Gajos będzie gotowy na mecz z Jagiellonią, który już w sobotę o godz. 20.

Po wybitnie nieudanym meczu z Pogonią w Szczecinie (1-5 - pierwsza i jedyna porażka ligowa za kadencji trenera Kaczmarka), Lechia Gdańsk w dobrym stylu zrehabilitowała się w kolejnym spotkaniu z Rakowem Częstochowa, zasłużenie wygrywając 3-1.

Lechia - Jagiellonia. Ważny mecz w Ekstraklasie

- Chcemy wejść na ten poziom by grać na naszych warunkach, jak równy z równym z 2-3 czołowymi drużynami z Ekstraklasy - podkreślił Tomasz Kaczmarek.

- Mecz z Jagiellonią ma dla nas niesamowite znaczenie. Chcemy pójść za ciosem i dalej dobrze grać dobrze w piłkę. "Jaga" przegrała ostatnie dwie mecze, będzie chciała się zrehabilitować na naszym boisku - zaznaczył trener Lechii Gdańsk.

Biało-Zieloni zaczynali rozgrywki ligowe w 2021 r. w styczniu, w zimowej scenerii meczem z Jagiellonią Białystok - wówczas padł wynik 0-2, pierwszą bramkę zdobył wówczas Jesus Imaz. Tego piłkarza zabraknie w sobotnim meczu w barwach "Jagi".

- Imaz to dobry zawodnik, zawsze to boli jak tacy dobrzy piłkarza mają kontuzję, duża strata dla ligi i osłabienie dla Jagiellonii. W tym zawodzie musimy sobie z tym radzić, my też musieliśmy zmagać się z niejedną kontuzją.

Spotkaniem z białostocczanami lechiści zaczęli tegoroczne zmagania w Ekstraklasie i również meczem z nimi kończą. Aura w grudniu jest równie zimowa jak w styczniu.

- Ten tydzień nie jest łatwy, panują ostre mrozy, ma to przełożenie na warunki treningowe. Duże części naszego boiska są zamarznięte, trenujemy w jego sektorach, wówczas niebezpieczeństwo kontuzji rośnie. Obawiam się długiej i srogiej zimy to będzie przeszkadzać nam w pracy treningowej - podsumował Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk.

Maciej Słomiński