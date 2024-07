Jest decyzja FIFA. Przełomowe wiadomości dla beniaminka Ekstraklasy

Lechia Gdańsk będzie mogła rejestrować zawodników, by mogli grać w Ekstraklasie. FIFA, światowa federacja piłkarska przyjęła to wiadomości, iż Biało-Zieloni uregulowali płatność za Tomasa Bobceka względem MFK Ruzomberok. Dodatkowo światowa federacja wydała tymczasowe pozwolenie na grę dla Bohdana Wiunnyka, który pozostaje w sporze z Szachtarem Donieck. Lechia Gdańsk powróci do Ekstraklasy jutro o godz. 20:30, gdy zagra we Wrocławiu ze Śląskiem.