Przed nieudanym i zaledwie zremisowanym u siebie 1-1 meczem z Wisłą Kraków, trener Lechii Gdańsk Tomasz Kaczmarek mówił dziennikarzom: - W piłce nożnej mówi się, że najlepiej jest wygrać u siebie, zremisować na wyjeździe, z czego wychodzi średnia 2,0. Nasze dwa mecze wyjazdowe w tej rundzie nie były satysfakcjonujące dla nas i prawda jest taka, że naszym ważnym zadaniem jest to, by poprawić formę i wyniki na wyjeździe.

Najbliższa okazja już w sobotę, gdy Biało-Zieloni wybiorą się mecz do Gliwic z Piastem (godz. 17.30). Wygrać z "Piastunkami" nie będzie łatwym zadaniem, to drużyna która poprawiła wyniki w rundzie wiosennej. Poza tym Gliwice zawsze były dla lechistów trudnym terenem - ostatnia wygrana Biało-Zielonych miała miejsce w okrągłą 80. rocznicę prowokacji gliwickiej - 31 sierpnia 2019 r. Piast uległ u siebie Lechii 1-2, bramki dla gości zdobywali Sławomir Peszko i Żarko Udovicić. Ten pierwszy gra teraz w Wieczystej Kraków, a drugi po rozwiązaniu kontraktu z Rakowem Częstochowa, trenuje w Serbii. Udovicić rozmawiał m.in. z walczącą o powrót do Ekstraklasy, Koroną Kielce. Skrzydłowy jest wolny zawodnikiem, bez przynależności klubowej, dlatego ma czas do końca, by podpisać kontrakt z jednym z klubów.

Lechia Gdańsk czeka 130 dni na wyjazdową wygraną w lidze

Lechia Gdańsk nie wyznaczyła celu na bieżący sezon, ale jeśli na 10 kolejek przed końcem rozgrywek jest się na czwartym miejscu, które w teorii może dać grę w europejskich pucharach, cel jest oczywisty i mówił o nim Tomasz Kaczmarek na jednej z konferencji prasowych.

- Chcąc zakończyć sezon w pierwszej czwórce musimy pójść do przodu i poprawić się na meczach wyjazdowych. To prosta diagnoza, wszystko zależy od nas - zaznaczył trener Lechii Gdańsk.

Tymczasem drużyna z takimi ambicjami znajduje się w czołówce niechlubnej klasyfikacji zespołów, które najdłużej czekają na wyjazdową wygraną w Ekstraklasie. Problem w tym, że pozostali uczestnicy tej niechlubnej klasyfikacji mają zgoła inne cele ligowe. Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin i Wisła Kraków marzą o utrzymaniu w lidze, a nie europejskich pucharach, jak Lechia Gdańsk.

1. Zagłębie Lubin - 165 dni. Ostatnia wygrana na wyjeździe - 25 września 2021 r. - 2-0 z Wartą Poznań.

2. Wisła Kraków - 144 dni. Ostatnia wygrana na wyjeździe - 16 października 2021 r. - 1-0 z Górnikiem Zabrze.

3. Śląsk Wrocław - 137 dni. Ostatnia wygrana na wyjeździe - 23 października 2021 r. - 5-0 z Wisłą Kraków.

4. Lechia Gdańsk - 130 dni. Ostatnia wygrana na wyjeździe - 30 października 2021 r. - 2-0 z Wartą Poznań.

5. Wisła Płock - 109 dni. Ostatnia wygrana na wyjeździe - 20 listopada 2021 r. - 2-1 z Wartą Poznań.

Kiedy następny mecz Lechii Gdańsk?

Kolejny mecz Lechia Gdańsk rozegra na wyjeździe z Piastem Gliwice w sobotę o 17.30. Transmisja w Canal Plus Sport.

Maciej Słomiński