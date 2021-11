Jarosław Bieniuk jest wychowankiem Ogniwa Sopot, ale jeszcze jako nastolatek przeszedł do Lechii Gdańsk, z której wyruszył w wielki piłkarski świat. Po bogatej karierze w kraju i za granicą, okraszoną ośmioma występami w reprezentacji Polski, popularny "Palmer" w chrystusowym wieku 33 lat wrócił do gdańskiej macierzy. Pograł jeszcze dwa lat w Ekstraklasie, po czym poszedł "w dyrektory". Był doradcą zarządu Lechii Gdańsk, potem dyrektorem klubowej Akademii, wreszcie wrócił na ławkę trenerską w roli asystenta trenera Biało-Zielonych. Będąc członkiem sztabu trenera Piotra Stokowca, w składzie którego osiągnął największe sukcesy w historii klubu - w 2019 r. zdobywając Puchar Polski i brązowe medale w lidze. Dziś Jarosław Bieniuk żegna się z Lechią Gdańsk wyjaśniając powody na łamach oficjalnej strony klubu. Klub pisze w oficjalnym komunikacie o powodach "rodzinnych i biznesowych".

Jarosław Bieniuk odchodzi z Lechii Gdańsk

- Przyszedł czas na to, aby poszukać innych wyzwań. Nie planuję zostać w przyszłości I trenerem, ponieważ jest to bardzo czasochłonny zawód. Ja tego czasu nie mam, ze względu na rodzinę, której chcę się poświęcić. Myślałem o zakończeniu pracy trenera wcześniej, ale ze względu na lojalność wobec poprzedniego trenera chciałem dokończyć ten etap współpracy. Później, ze względu na nowy sztab szkoleniowy, chciałem pomóc wprowadzić nowego trenera do drużyny. Podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej zdecydowałem, aby naszą współpracę zakończyć. Wyniki były świetne i był to dobry moment, a teraz przede mną nowe wyzwania - powiedział Jarosław Bieniuk.

Obecny trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek dodał:

- Przykro mi, że Jarek nas opuszcza, ale taka jest jego decyzja i ją szanujemy. Bardzo mu dziękuję za współpracę w dwóch pierwszych miesiącach, które były dla mnie bardzo istotne zaraz po objęciu zespołu. Jarek bardzo nam pomógł i w tym czasie dał się poznać jako dobry duch w naszym teamie. Życzę mu powodzenia w nowych projektach i zawsze jest u nas mile widziany.

W sztabie trenerskim pierwszego zespołu Lechii Gdańsk, która obecnie jest wiceliderem PKO BP Ekstraklasy Bieniuka zastąpi Łukasz Jankowski. 40-letni szkoleniowiec, pochodzący z Bydgoszczy, ma przeszłość trenerską m.in. w Cracovii. Poza Jankowskim w sztabie trenera Kaczmarka znajdują się Maciej Kalkowski, Tomasz Byszko i Paweł Primel - ten ostatni jako trener bramkarzy. Poza tym analityk Zbigniew Oszmana, trener przygotowania motorycznego Damian Korba i szef sztabu medycznego Robert Dominiak.

Maciej Słomiński