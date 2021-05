Przejście z Jagiellonii do Lechii Jarosław Nowicki przypłacił półroczną dyskwalifikacją. Dziś kibicuje obu klubom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jagiellonia Białystok. Trener Rafał Grzyb przed meczem z Rakowem Częstochowa. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Maciej Słomiński, Interia: Mówili o panu "Ferrari".

Reklama

Jarosław Nowicki, były piłkarz Zawiszy, ŁKS, Jagiellonii i Lechii: - Faktycznie szybkość była moim atutem. Żartowano czasem, że boisko jest dla mnie za krótkie, jak nabrałem prędkości ciężko było wyhamować.

To cecha wrodzona czy wytrenowana?

- Zacząłem późno grać w piłkę, dopiero w wieku 13 lat. Wcześniej pięć lat ćwiczyłem gimnastykę, byłem w tym dobry, miałem sukcesy. Trenowałem po trzy godziny dziennie, sporo, ale i tak dwa razy mniej niż w ZSRR czy NRD. W 1974 r. Polacy zdobyli trzecie miejsce na świecie, kraj ogarnął futbolowy szał i nikt już nie był w stanie mnie odciągnąć od piłki. W Zawiszy Bydgoszcz trafiłem pod skrzydła trenera Konrada Kamińskiego, szkoleniowca który wychował m.in. Zbigniewa Bońka i Henryka Miłoszewicza.

Wtedy nie mierzono piłkarzom prędkości jak dziś, ale czy spotkał pan kogoś równie szybkiego na boisku?

- Porównywano mnie do Tadeusza Nowaka z Legii Warszawa, który też miał ksywę "Ferrari". W kadrach juniorskich był jeszcze Janusz Turowski, grając razem w reprezentacji młodzieżowej robiliśmy trochę przeciągu w ataku.

Postawił pan na piłkę i dość szybko trafił do kadry.

- No tak, właściwie po dwóch latach regularnego treningu ubrałem koszulkę z orłem na piersi.

Kwartał temu pytałem byłego bramkarza Janusza Stawarza o mistrzostwa świata U-20 w Japonii w 1979 r. Polska zmierzyła się m.in. z Argentyną z Diego Maradoną w składzie. Pan też tam był.



- Nie będę silił się na oryginalność. Maradona już na pierwszy rzut oka był kozakiem, było widać że zrobi wielką karierę. Pierwszy raz zobaczyłem Diego w hotelu, wszystkie drużyny naszej grupy mieszkały razem. "Jugole" przyjechali jako mistrzowie Europy, panoszyli się, co to nie oni. A Maradona? Potem popadł w szeroko znane kłopoty, ale wtedy był najnormalniejszym chłopakiem pod słońcem. Zero sody. Gdy graliśmy z Argentyną (1-4), w oczekiwaniu na mecz patrzyliśmy jak on się rozgrzewa, jak podbija piłkę, z jaką lekkością to robi. Piotrek Skrobowski z Wisły Kraków był jego plastrem, w pierwszej połowie nie upilnował Diego, ale nie on jeden nie dał rady. Argentyńczyk Ramon Diaz z ośmioma golami został królem strzelców, Maradona najlepszym zawodnikiem (sześć bramek), a nasz Andrzej Pałasz był trzeci w klasyfikacji strzelców z pięcioma trafieniami.

To nie była pana ostatnia wizyta w Japonii.

- Na adres PZPN przyszło zaproszenie na tournée w 1981 r., ale selekcjoner Antoni Piechniczek odmówił, dlatego pojechała młodzieżówka, pod szyldem kadry dorosłej. Dzięki temu mam cztery mecze dla reprezentacji i jedną bramkę. Podobnie jak dziś Japończycy grali składnie do pola karnego, ale pod bramką gubili się, dlatego wygraliśmy podczas tego tournée wszystkie cztery mecze.

Zdjęcie Mecz Japonia - Polska w Tokio 1981 r. / zbiory Jarosława Nowickiego /

Azjatyckie wojaże odbył pan jako zawodnik Zawiszy Bydgoszcz, który dziś walczy o wyjście z IV-ligowej otchłani. Wtedy miał zgoła inne cele.

- Wojciech Łazarek został trenerem, gdy Zawisza spadł do II ligi w 1978 r., wtedy zacząłem grać regularnie i weszliśmy do Ekstraklasy. Andrzej Milczarski, Adam Kensy, Bogdan Kwapisz i inni - dobra ekipa. Na niektórych meczach wszystkie drzewa były zajęte, widzów wpuszczano nawet na bieżnię. Przychodziło po 30-40 tysięcy widzów, Zawisza był klubem regionu, kibice przyjeżdżali autokarami z całego województwa. Do dziś w sercu mam trzy kluby, w których występowałem: Zawiszę, Jagiellonię Białystok i Lechię Gdańsk.

ŁKS nie? Do Łodzi przeszedł pan z Bydgoszczy w 1982 r.

- W ŁKS atmosfera była nieciekawa, męczyłem się tam. Trochę rozumiem Darka Dziekanowskiego, który w głośnym wywiadzie dla "Sportowca" powiedział, że dopiero za rogatkami Łodzi otwierał szybę w aucie. To nie była wtedy ziemia obiecana, nie było przyjaźni między piłkarzami. O niepowodzenia obwiniani byli gracze przyjezdni. Chciałem się stamtąd wyrwać. Na szczęście ŁKS chciał pozyskać z Jagiellonii pomocnika Dariusza Bayera, doszło do wymiany. Poszedłem do II ligi do Białegostoku po ledwie jednym sezonie w ŁKS.

Społeczeństwo w Białymstoku słynie z ofiarności.

- Polubiono mnie za dobrą grę, dobrze się tam czułem. Jestem wdzięczny Jagiellonii, że pomogła mi się wyrwać z Łodzi. Po latach wciąż mam tam przyjaciół, miło powspominać stare, dobre czasy. Jeśli mam porównać atmosferę Białegostoku i Łodzi...Nie chcę nikogo obrazić, ale mimo że to była wtedy zaledwie II liga to już wtedy atmosfera i klimat w "Jadze" były ekstraklasowe. Grałem z wieloma zawodnikami, którzy potem wywalczyli Ekstraklasę dla Podlasia, po raz pierwszy w historii. Mirek Sowiński, Jarek Michalewicz, Janusz Szugzda, Andrzej Ambrożej, Darek Czykier i wielu, wielu innych.

Tak było super, a jednak zdecydował się na przejście do Lechii Gdańsk, za co zapłacił pan półroczną dyskwalifikacją.

- To była bardzo trudna decyzja. Przyszła propozycja z wyższej ligi, z Trójmiasta, które było oknem na świat, w dodatku od trenera Łazarka, czyli tego który wprowadzał mnie do seniorskiej piłki w Zawiszy Bydgoszcz. Miałem kontrakt z "Jagą" ważny do końca sezonu, kluby się nie dogadały. Wyjechałem do Gdańska, gdy Łazarek powiedział: "Co będziesz czekał, buduję mocną ekipę, załatwię że nie będziesz wisiał ani dnia". Załatwił tak, że dostałem zawieszenie, mogłem tylko trenować i grać w Pucharze Intertoto.