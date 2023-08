I liga zamiast mistrza Polski. Szokujący wybór gwiazdy

Nowi właściciele Lechii Gdańsk (kimkolwiek są?) nie ujawnili oficjalnie swoich planów, ale po czynach ich poznacie. Wygląda na to, że drużyna ma jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy. Od kiedy funkcję prezesa objął Paolo Urfer trwa bezprecedensowa ofensywa transferowa Biało-Zielonych, w ostatnich dniach nie ma właściwie doby, który by nie przyniósł wiadomości o kolejnych wzmocnieniach. Najważniejszy z nich to pierwszy ruch i pozyskanie Luisa Fernandeza , który w barwach Wisły Kraków w poprzednim sezonie miał zarabiać 120 tysięcy złotych miesięcznie. Hiszpan już w pierwszym meczu w barwach Lechii Gdańsk popisał się hat-trickiem w spotkaniu z Chrobrym Głogów .

Camilo Mena zagra w Lechii Gdańsk

Mimo to nie narzekał na brak ofert, chciał go nawet mistrz kraju, Raków Częstochowa, który szuka zastępstwa dla kontuzjowanego Iviego Lopeza. Mena chciał dołączyć do klubu spod Jasnej Góry, jednak powiązania właścicielskie jego dotychczasowego klubu Valmiery z Lechią zadecydowały, że trafi on do Trójmiasta.