W tej sytuacji władze klubu za wszelką cenę szukają wzmocnień kadrowych. Od kilku dni na testach medycznych w Gdańsku przebywa niemiecki piłkarz Louis Poznański . To lewonożny obrońca z przeszłością w niemieckich reprezentacjach młodzieżowych, juniorskich drużynach Bayernu Monachium i Werderu Brema . Ostatnio grał w greckiej Janinie , w której barwach zagrał jedynie trzy spotkania w bieżącym sezonie, ostatnio 10 października 2022 r.

Oczywiście polska Ekstraklasa jest ligą na tyle specyficzną, że ten ruch (o ile dojdzie do skutku) może wypalić. Kierunek grecki jest coraz bardziej popularny wśród polskich klubów, jednak tacy gracze jak Jannis Papanikolaou , Stratos Svarnas z Rakowa Częstochowa czy Konstantinos Triantafyllopoulos z Pogoni Szczecin mieli jednak znacznie więcej meczów w tamtejszej Superlidze od Poznańskiego.

Louis Poznański, jeśli podpisze kontrakt z Lechią Gdańsk, może stanowić zastępstwo i konkurencję dla Rafała Pietrzaka na lewej flance defensywy. Pietrzak wciąż nie doszedł do porozumienia z gdańskim klubem co do przedłużenia wygasającego z końcem sezonu kontraktu.