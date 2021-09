Decydujący moment meczu nastąpił w 35. min. Janusz Gol, środkowy pomocnik Górnika Łęczna sfaulował w środku pola Łukasza Zwolińskiego, jako że miał już na koncie żółtą kartkę, sędzia Damian Sylwestrzak usunął go z boiska. Lechia Gdańsk miała wcześniej optyczną przewagę, ale nie potrafiła jej skonsumować. Dopiero po wykluczeniu Gola padły gole. Najpierw dośrodkowanie, będącego w dobrej formie Macieja Gajosa z rzutu rożnego do siatki skierował Zwoliński. Trzy minuty później Conrado dośrodkował, a konto bramkowe w sezonie 2021/22 otworzył Flavio Paixao. Bramkarz łęcznian, Maciej Gostomski nie zdążył się nawet ruszyć.

Górnik Łęczna przeprowadził w przerwie aż cztery zmiany, ale niewiele na to się zdało. Lechiści co prawda igrali z ogniem, ryzykownie rozgrywając piłkę od tyłu i prawie w ten sposób tracąc bramkę. W 56. minucie było już jednak po meczu, koronkową akcję w stylu tiki-taki i podanie Flavio Paixao idealnie wykończył 18-letni Kacper Sezonienko. To pierwszy gol w lidze zawodnika rodem z Ostródy w pierwszym ekstraklasowym meczu, w którym grał od pierwszej minuty. Następnie mieliśmy sytuację kuriozalną, w minutę dwa razy do siatki trafił Zwoliński, ale dwa razy był na spalonym. Goście dopięli swego w 72. minucie. Strzał Ilkaya Durmusa odbił przed siebie Gostomskiego, a Flavio Paixao był gdzie należy i zdobył swoją 93 bramkę w Ekstraklasie.

Lechia wysoko i zdecydowanie wygrała z Górnikiem Łęczna 4-0 wyrównując najwyższą do tej pory wyjazdową wygraną w Ekstraklasie - 6-2 z Cracovią w 2009 r. Podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka są już na drugim miejscu w PKO BP Ekstraklasie. Górnik Łęczna jest drugi tyle, że od końca.

9. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-09-24 18:00 | Stadion: Stadion Górnika | Arbiter: Damian Sylwestrzak Górnik Łęczna Lechia Gdańsk 0 4 DO PRZERWY 0-2 L. Zwoliński 42' F. Paixao 44',71' Sezonienko 55'

0 4 Górnik Łęczna Lechia Gdańsk Kuciak Kopacz Nalepa Malocza Conrado Gajos Durmuş Kubicki Zwoliński Paixao 2 Sezonienko Gostomski Orłowski Baranowski Pajnowski Leandro Wędrychowski Gol Drewniak Gaska Lokilo Wojciechowski SKŁADY Górnik Łęczna Lechia Gdańsk Maciej Gostomski Duszan Kuciak Maciej Orłowski Bartosz Kopacz Paweł Baranowski 53′ 53′ Michał Nalepa Kamil Pajnowski 68′ 68′ Mario Malocza 48′ 48′ Messias Leandro 61′ 61′ Conrado Buchanelli Holz 31′ 31′ 46′ 46′ Marcel Wędrychowski Maciej Gajos 36′ 36′ 36′ 36′ Janusz Gol İlkay Durmuş Szymon Drewniak 62′ 62′ Jarosław Kubicki 59′ 59′ Damian Gąska 42′ 42′ 68′ 68′ Łukasz Zwoliński 46′ 46′ Jason Lokilo 44′, 71′ 44′, 71′ 73′ 73′ Flavio Paixao 46′ 46′ Paweł Wojciechowski 55′ 55′ 57′ 57′ Kacper Sezonienko REZERWOWI Adrian Kostrzewski Zlatan Alomerović 48′ 48′ Daniel Dziwniel 61′ 61′ Rafał Pietrzak Tomasz Midzierski 62′ 62′ Egzon Kryeziu Łukasz Szramowski 73′ 73′ Łukasz Zjawiński 46′ 46′ Michał Mak Jakub Kałuziński 46′ 46′ Kryspin Szcześniak Jan Biegański 59′ 59′ Bartłomiej Kalinkowski 68′ 68′ Bassekou Diabate 46′ 46′ Serhij Krykun Tomasz Makowski Alejandro Serrano García 68′ 68′ Mateusz Żukowski

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk 0-4 (0-2)

Bramki: Łukasz Zwoliński 41’, Flavio Paixao 44’, 72’, Kacper Sezonienko 55’.

Górnik: Maciej Gostomski - Maciej Orłowski, Paweł Baranowski, Kamil Pajnowski, Leandro (46’ Daniel Dziwniel) - Janusz Gol, Szymon Drewniak - Marcel Wędrychowski (46’ Kryspin Szcześniak), Damian Gąska (58’ Bartłomiej Kalinkowski), Jason Eyenga-Lokilo (46’ Serhij Krykun) - Paweł Wojciechowski (46’ Michał Mak).

Lechia: Dusan Kuciak - Bartosz Kopacz, Mario Maloca (68’ Mateusz Żukowski), Michał Nalepa, Conrado (61’ Rafał Pietrzak) - Jarosław Kubicki (61’ Egzon Kryeziu), Maciej Gajos, Ilkay Durmus - Flavio Paixao (73’ Łukasz Zjawiński) - Kacper Sezonienko, Łukasz Zwoliński (68’ Bassekou Diabate).

Sędziował: Damian Sylwestrzak (Wrocław).

Żółte kartki: Marcel Wędrychowski, Janusz Gol (Górnik Łęczna), Michał Nalepa, Kacper Sezonienko (Lechia).

Czerwona kartka: Janusz Gol (Górnik Łęczna) - 35 min.

Maciej Słomiński