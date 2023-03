Gorące krzesło w Ekstraklasie. Nowy trener lada dzień?

Data 3 marca 2023 r. przejdzie do historii Lechii Gdańsk. W tym dniu Biało-Zieloni przegrali z Lechem Poznań 0-5. To najwyższa porażka wyjazdowa lechistów od 1963 r. - donosi portal Lechia Historia. Wówczas, 60 lat temu lechiści na długie 21 lat opuścili Ekstraklasę. Dziś gdańszczanie znajdują się w strefie spadkowej, a ich sytuacja po trzeciej kolejnej porażce staje coraz cięższa - konkurenci nie śpią i punktują. W tej sytuacji gorące już wcześniej krzesło trenerskie Marcina Kaczmarka stało się wręcz parzące. Zwłaszcza, że jak donosił "Przegląd Sportowy" przed meczem Lechii z Radomiakiem doszło do burzliwego spotkania trenera z Adamem Mandziarą, który jest przedstawicielem właściciela i człowiekiem, który podejmuje strategiczne decyzje. Trener miał pretensje o niewystarczające wzmocnienie kadry zawodniczej, Mandziara miał odmienne zdanie. W ligowym futbolu tabela mówi prawdę i zapewne bliższy prawdy był trener, chociaż jako wychowanek Lechii i człowiek związany od urodzenia z Gdańskiem racji wolałby nie mieć.