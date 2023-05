Gigant branży IT chce wejść do ligowej gry. "To coś masochistycznego"

Michał Brański wciąż zainteresowany kupnem Lechii Gdańsk

- To są niepowtarzalne emocje. Nawet najgorsze momenty zacierają się w pamięci. To coś masochistycznego i sadystycznego. Raz tracisz gola w 90 minucie, a innym razem to ty rozkładasz rywala, który jechał do ciebie pół Polski, mając serię zwycięstw. Smakuje to znakomicie. Zakładałem sobie dłuższą przerwę od futbolu, ale nie jest to takie proste.(...) Rozpad mojego partnerstwa z Olsztynem nie zniechęcił mnie do piłki - mówi.