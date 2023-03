Trener Lechii miał nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Dziś ciężko mu cokolwiek oceniać

- Bardzo bym chciał, by Lechia się utrzymała, z takim zamiarem tu przychodziłem. Zdawałem sobie sprawę, w jakiej jest sytuacji, ale wydawało się, że idzie to w dobrym kierunku. Wyszliśmy ze strefy spadkowej, choć mieliśmy już dużą stratę. Nie mamy wciąż dużych strat punktowych do rywali, ale dzisiaj po takim meczu ciężko mi oceniać, co się wydarzy w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, trzeba rozmawiać, poczekać na te najbliższe godziny - mówił po meczu w Poznaniu Marcin Kaczmarek. Możliwe, że te godziny będą kluczowe także dla jego dalszego angażu. I nie chodzi tu o same kiepskie wyniki, ale i grę zespołu, która jest fatalna.