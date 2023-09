Festiwal goli i kartek na pustym stadionie. Gwiazda ojcem wygranej

Pierwsza połowa nie zapowiadała takiego pogromu, ale w drugiej części zdekompletowani goście z GKS Katowice nie mieli nic do powiedzenia i ulegli Lechii Gdańsk aż 1-5. W Gdańsku czuć było już lekkie zniecierpliwienie, ponieważ kapitan i lider drużyny Luis Fernandez nie trafił do siatki od pięciu spotkań. Dziś Hiszpan zamknął usta krytykom dwa razy trafiając do siatki oraz zaliczając asystę. Dodatkowo po faulu na nim z boiska wyleciał Arkadiusz Jędrych.

Pierwszy od 16 lat mecz Lechii z GKS Katowice w Gdańsku miał nietypową otoczkę, ponieważ został rozegrany na praktycznie pustej Polsat Plus Arenie. To kara za popisy pirotechniczne gdańskich kibiców w trakcie poprzednich meczów ligowych. Można się było poczuć niemal jak w trakcie pandemii COVID-19. Niemal, bo otwarta była trybuna VIP, która przeżywała prawdziwe oblężenie i wypełniła się jak nigdy.

Lechia Gdańsk rozbiła GKS Katowice aż 5-1

W pierwszej akcji drugiej połowy za drugą żółtą kartkę wyleciał z boiska japoński pomocnik Shun Shibata, a to był dopiero początek nieszczęść katowiczan w tej połowie. Lechiści mieli mnóstwo czasu, by zdobyć zwycięską bramkę. Gospodarze długo nie czekali, za kilka minut po rykoszecie piłkę do siatki skierował Luis Fernandez - to jego szósty gol w tym sezonie - nikt w I lidze w sezonie 2023/24 nie ma na razie więcej. Chwilę później z czerwoną kartką za brutalny faul na liderze gdańszczan z boiska wyleciał Arkadiusz Jędrych i goście grali w "9".