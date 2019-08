Lechia Gdańsk podejmuje Śląsk Wrocław w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg rywalizacji i oceniaj piłkarzy w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Lecha Dariusz Żuraw przed meczem z Rakowem. Wideo INTERIA.TV

Zobacz relację na żywo z meczu Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

To jedno z najciekawszych spotkań tej serii. "Potrzeba nam zwycięstwa, aby wrócić na główną drogę i przyspieszyć marsz w górę tabeli. Na razie podróżujemy opłotkami i nie możemy dostać się na trasę szybkiego ruchu" - mówił trener Lechii Piotr Stokowiec.



W tym sezonie gdańszczanie wygrali tylko raz. Za to Śląsk jest rewelacją sezonu. Podopieczni Viteżslava Laviczki prowadzą w ligowej tabeli i nie zamierzają zwalniać tempa. Szkoleniowiec wrocławskiego zespołu zdaje sobie sprawę, że w Gdańsku czeka go ciężki bój.



"Lechia ma nie tylko bardzo dobrą linię pomocy, ale cały zespół jest mocny. Właśnie jesteśmy po analizie i widzieliśmy, że są silni tak samo w obronie, jak i w ofensywie. Ten mecz to będzie dla nas duże wyzwanie" - stwierdził Laviczka.

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy