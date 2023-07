Egzotyczny transfer Polaka. Zarobi krocie

Wydawało się, że to science fiction, a jednak ten transfer nabiera realnych kształtów i staje się faktem. 32-letniego pomocnika Macieja Gajosa oraz jego agenta na lotnisku w Dżakarcie witały tłumy kibiców, chociaż to i tak ułamek licznej rzeszy kibiców Persiji , która szczyci się mianem najpopularniejszego klubu na kontynencie azjatyckim.

Maciej Gajos zagra w Indonezji

Persija Dżakarta to klub z prawie 100-letnią tradycją, został założony w 1928 r., od 2008 r. występuje w Liga Super Indonesia . Trenerem tej drużyny jest były niemiecki świetny zawodnik Thomas Doll , a jeśli Gajos faktycznie przybędzie do Dżakarty spotka tam Witana Sularamana , który również był w Lechii Gdańsk, ale z jeszcze mniejszym powodzeniem niż Egy Maulana Vikri, bo nawet nie powąchał murawy.

Po latach widać, że pozyskanie wspomnianego wyżej Egy’ego było tylko chwytem marketingowym, a może jak zwykle gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Może odchodzący w niesławie właściciel Lechii Gdańsk, Adam Mandziara nie mógł już pożyczać pieniędzy w Europie, to przerzucił się na Daleki Wschód? Gdy do Gdańska przychodził Egy klub zapowiadał wielką ofensywę marketingową, a w kolejnym sezonie Lechia zyskała "sponsora globalnego" - indonezyjską formę PayTren. Plany były zaiste globalne i obejmowały m.in. otwarcie sklepu Lechii w Dżakarcie. Ktoś wie jakie ma obroty i w jakich godzinach można go odwiedzić?