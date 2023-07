Egzotyczny debiut Polaka. Traktują go jak gwiazdę rocka

- Szczerze mówiąc, na początku nic nie wiedziałem o klubie, zacząłem sprawdzać informacje w internecie. Rozmawiałem z Egym Maulaną Vikrim i Witanem Sulaemanem (indonezyjskimi ex-piłkarzami Lechii). Pytałem o wszystko - o piłkę, o klub, o miasto. Rozmawiałem też z trenerem, on także wiele mi wyjaśnił. Jemu też nie było łatwo, by wszystko zmienić - kraj, kulturę. To bardzo mi pomogło - przyznał Gajos

Kierunek niesamowicie egzotyczny, a wszelkie trop, dlaczego właśnie tam, 10 tysięcy kilometrów od Polski, a nie gdzie indziej prowadzą za naszą zachodnią granicę, do Niemiec. Otóż wieloletnim agentem Gajosa jest Wolfgang Vöge, który opiekuje się również karierą trenera Persiji - byłego świetnego piłkarza, Thomasa Dolla. Vöge to z kolei mentor Adama Mandziary, byłego (?) już właściciela Lechii Gdańsk, gdzie przez ostatnie cztery lata grał Gajos .

Tyle jeśli chodzi o boisko, w dniach poprzedzających debiut Indonezyjczycy przedstawili Macieja Gajosa jakby był jakimś Bogiem futbolu. Jeden materiał na Instagramie gonił drugi - Na Instragramie, Facebooku i Twitterze klubowe profile Persiji śledzi łącznie ok. 8,5 mln osób. Indonezja jest czwartym najludniejszym krajem świata - mieszka tam około 275 milionów mieszkańców. W kilkuminutowym wywiadzie dla telewizji klubowej Gajos mówi o motywach dołączenia do Persiji.

- Szczerze mówiąc, na początku nic nie wiedziałem o klubie, zacząłem sprawdzać informacje w internecie. Rozmawiałem z Egym Maulaną Vikrim i Witanem Sulaemanem (indonezyjskimi ex-piłkarzami Lechii). Pytałem o wszystko - o piłkę, o klub, o miasto. Rozmawiałem też z trenerem, on także wiele mi wyjaśnił. Jemu też nie było łatwo, by wszystko zmienić - kraj, kulturę. To bardzo mi pomogło - przyznał Gajos, który może w Dżakarcie liczyć na gwiazdorski kontrakt i adekwatne traktowanie. Polak może liczyć na prywatnego szofera, luksusowy apartament i sześć biletów "business class" do Polski dla siebie i rodziny w czasie sezonu.