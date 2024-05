​Derby o awans i prestiż. Rekord pod znakiem zapytania

Pomimo negatywnej decyzji Komisji ds. Licencji PZPN dotyczącej Lechii Gdańsk, w Biało-Zielonych szeregach panuje spokój i pewność, że brakujące płatności da się uregulować i zniknie przedostatnia przeszkoda na powrocie do Ekstraklasy. Ostatnia to sportowy awans, który nie jest jeszcze pewny, chociaż niezastąpiony Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl określa jego prawdopodobieństwo na 99,98%. Boiskowa promocja Biało-Zielonych może stać się faktem już jeśli GKS Katowice dziś straci punkty ze swoim tyskim imiennikiem (transmisja w Polsacie Sport 3). Reklama

Jeśli "Gieksa" będzie kontynować będzie dobrą passę i pokona tyszan, lechiści będą mieli sprawę w swoich nogach i głowach w meczu ze zdobywcą Pucharu Polski - Wisłą Kraków (sobota, godz. 17:30, transmisja Polsat Sport 2). W wywiadzie dla Polsatu Sport jakiś czas temu, prezes "Białej Gwiazdy", Jarosław Królewski mówił o odrzuceniu zainteresowania funduszu MADA i Paolo Urfera kupnem Wisły:

- Pamiętajmy o tym, że Lechia zrobiła 15 transferów. Wydała na nowych zawodników blisko 10 mln zł. Sprowadziła dość mocnych piłkarzy, którzy grali wręcz w wyższych rozgrywkach, a nawet w europejskich pucharach, więc oczywiście ten mit dobrze brzmi, że jest to drużyna sklecona tu i tam. Gdyby do nas przyszło sześciu Angelów Rodado, to też bylibyśmy również mocniejsi. Natomiast wracając do meritum, ja w sprawach biznesu, ogólnie rzecz biorąc, nie tylko w tej konkretnej sytuacji, jestem bardzo wyrafinowany i zero-jedynkowy. Po prostu. Jeżeli uważam, że coś mi nie pasuje, to po prostu nie narażam swojej organizacji na rzeczy, które mogą w przyszłości spowodować większe problemy. Reklama

- Lechia była naszym wyborem numer 1, gdy rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie kupna klubu ponad rok temu. Wówczas właściciel Lechii miał wymagania, które nie mogły być przez nas zaakceptowane. Zamknęliśmy wtedy ten temat, który powrócił w pierwszej połowie bieżącego roku. Jednocześnie, nie jest tajemnicą, że rozmowy w sprawie przejęcia Śląska Wrocław i Wisły Kraków były na zaawansowanym poziomie.

Mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia obejrzy 36.812 widzów

Po wczorajszym artykule Interii ws. braku licencji rozdzwoniły się telefony, jedni oferowali pomoc pieniężną (miło, ale ja nie jestem stroną w tym procesie), inni grozili przemocą, jeszcze inni precyzowali kwotę zaległości - najczęściej przewijała się kwota 900 tys. zł. To więcej niż wspomniane wczoraj 700 tys., niemniej władze gdańskiego klubu z prezesem Paolo Urferem na czele zachowują stoicki spokój. Termin odwołania od decyzji Komisji ds. licencji PZPN i uregulowania zobowiązań to pięć dni od doręczenia "wyroku" - mija na początku przyszłego tygodnia. Reklama

Inna liczba, która wymaga doprecyzowania to liczba kibiców, którzy zobaczą trójmiejskie wydarzenie roku, czyli derby o prymat w nadmorskiej aglomeracji i prawdopodobnie w Fortuna I lidze. W sobotę 19 maja o 20:30, Lechia Gdańsk podejmie Arkę Gdynia przy komplecie publiczności na Polsat Plus Arenie w Letnicy - komplet oznaczać będzie obecność 36.812 (w tym 1.500 gości z Gdyni) na bursztynowym stadionie.

Wiele redakcji, w tym nasza podawała ten przykład jako rekord drugiego szczebla rozgrywek - to znacząco więcej niż podczas zawodów w sierpniu ubiegłego roku, gdy Wisła Kraków podejmowała Stal Rzeszów, co widziało ponad 31 tysięcy widzów. Tymczasem nasz poznański korespondent, red. Andrzej Grupa poinformował, że w ostatniej kolejce rozrywek II ligi sezonu 1971/72 na meczu Lecha Poznań z Zawiszą Bydgoszcz ("Kolejorza" wyciągnął z 0-2 na 4-2 i awansował do Ekstraklasy) na starym stadionie Warty im. 22 lipca na Wildzie pojawiło się "60 tysięcy widzów".

Reklama Lechia Gdańsk - GKS Tychy. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport