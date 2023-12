Degradacja jak lekarstwo. Niezwykłe święta w polskim klubie

Grupa kibiców, która pozostała wierna Lechii Gdańsk przez ostatnie lata turbulencji zastanawiała się czy potencjalny spadek Ekstraklasy uzdrowi ten chory klub, który był pośmiewiskiem piłkarskiej Polski i synonimem dziadostwa. Ujemne punkty, nadzór licencyjny, wieczne problemy z płynnością oraz traktowanie klubu jak prywatnego folwarku , czego przykładem słynna historia, gdy żona bossa Adama Mandziary zapomniała zakupić chleba do żurku na święta.

O sytuacji sportowej na półmetku I ligi już pisaliśmy , jest ona wymierna dzięki tabeli rozgrywek. Natomiast organizację klubu zawsze ocenia się w subiektywny sposób, ilu Polaków, tyle opinii, może dobrze działać marketing, a kuleć sprzedaż biletów - jednak w Lechii Gdańsk przez ostatnie lata sytuacja była jednoznaczna, był to idealny przykład jak nie prowadzić klubów na każdej z płaszczyzn.

Mimo tego gorzkiego końca, są tacy, którzy wskazują, że ocena kadencji Mandziary nie powinna być jednoznaczna. Lechia Gdańsk dwa razy zagrała w europejskich pucharach (wcześniej w historii tylko raz) i miała bezsprzecznie najlepszy wynikowo czas w historii, ale oprócz tego nie udało się zbudować niczego. Co jeszcze gorsza - kompletnie odwróciła się od niego lokalna społeczność.

W ostatniej chwili, na początku lipca do Gdańska przybył Szwajcar Paolo Urfer, a reprezentowany przez niego fundusz MADA rodem z Emiratów, który uratował Lechię Gdańsk dzięki transakcji przejęcia "last minute" .

Poprzedni sezon postawił pytanie czy degradacja Lechii Gdańsk z Ekstraklasy, która w końcu musiała przyjść przy tak chaotycznym sposobie zarządzania, to uczciwa cena za zmianę właściciela. Dziś odpowiedź wydaje się być twierdząca. Pierwsze pół roku nowego właściciela, który reprezentuje Urfer wskazuje, że sprawy idą w dobrym kierunku, a kadencja Mandziary pozostanie jedynie złym wspomnieniem.

Pierwszy raz od 2013 r., gdy właścicielem był jeszcze Andrzej Kuchar piłkarze w Biało-Zielonych strojach są wynagrodzeni na czas przed Świętami Bożego Narodzenia. Zapyta ktoś, co to za osiągnięcie, przecież to powinno być normą w normalnej firmie. Jednak warto o tym napisać, ponieważ przez ostatnią dekadę Lechia Gdańsk nie była normalnym przedsiębiorstwem, na porządku dziennym był brak płynności finansowej, a zwłaszcza w okolicach świąt, gdy wszystkie pieniądze z transferów, praw telewizyjnych zostały już przeżarte.