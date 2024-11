Czerwona kartka i karny - nieszczęścia beniaminka chodzą parami. Są blisko dna tabeli

Mecz rozpoczął się od prezentu sprawionego przez piłkarzy Lechii gościom. Tomasz Neugebauer przez nikogo nie niepokojony zagrał piłkę ręką i sędzia Patryk Gryckiewicz nie miał wątpliwości, by podyktować rzut karny. Z 11 metrów w 4. minucie pewnie trafił Benjamin Kallman, Od tej pory "Pasy" skupiły się na obronie, a lechiści usiłowali doprowadzić do wyrównania. Najgroźniej strzelał Maksym Chłań, ale Henrich Ravas wyciągnął się jak długi i zdołał złapać piłkę. W 35. minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Conrado Buchanelli Holz. To jeszcze nie był koniec nieszczęść dla Lechii w tej połowie, tuż przed przerwą po komedii pomyłek w gdańskiej obronie po raz drugi piłkę do siatki skierował Kallman. Nie najlepiej w tej sytuacji spisał się bramkarz Bohdan Sarnawski, który zastąpił w tym meczu młodego Szymona Weiraucha. Niezrozumiała decyzja trenera Szymona Grabowskiego.

