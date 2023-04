Ciemno, zimno i bez bramek. I liga coraz bliżej

Lechiści od początku poruszali się dość żwawo, mieli ponad 80 proc. posiadania piłki (w pierwszej połowie aż 331 celne podania), ale jeśli mieli jakiś plan na to spotkanie to musiał ulec on zmianie po kwadransie gry. Obchodzący Ramadan Ilkay Durmus doznał kontuzji, musiał go zastąpić Marco Terrazzino.