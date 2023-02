Louis Poznański podpisał roczny kontrakt z Lechią Gdańsk. Umowa obowiązuje do końca roku 2023, a jeśli strony będą zadowolone ze współpracy, kontrakt może ulec przedłużeniu do 30 czerwca 2026 r. 21-letni zawodnik może stanowić zastępstwo i konkurencję dla Rafała Pietrzaka na lewej flance defensywy. Pietrzak wciąż nie doszedł do porozumienia z gdańskim klubem co do przedłużenia wygasającego z końcem sezonu kontraktu.