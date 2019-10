- Takie mecze trzeba wygrywać, bo jesteśmy dużo lepsi od Arki. To dla nas lekcja - mówił po remisie 2-2 w Gdyni Flavio Paixao z Lechii Gdańsk. - To stracone dwa punkty - podkreślił Lukasz Haraslin.

W niedzielne popołudnie Arka zremisowała 2-2 z Lechią w derbach Trójmiasta, mimo że to goście prowadzili do 75. minuty 2-0.

Dzielnie walczący gdynianie, chociaż po drodze sędzia nie uznał im jednej z bramek, doprowadzili w końcu do wyrównania. Była 100. minuta meczu.



- Podczas ostatnich piętnastu minut brakowało nam zdecydowanie koncentracji i agresji w grze. Takie mecze trzeba wygrywać, bo jesteśmy dużo lepsi od Arki. To dla nas lekcja - mówił po spotkaniu Paixao, cytowany na stronie Lechii. To on w 51. minucie dał prowadzenie gdańszczanom.

- Brakowało nam trochę koncentracji, agresywności. Sędzia zdecydował się doliczyć aż dziewięć minut, w których było wiele nerwowości. Jesteśmy bardzo smutni i źli - powiedział Portugalczyk.

- Jak się prowadzi 2-0, to trzeba być dalej skoncentrowanym. W derbach dwie bramki przewagi nie wystarczą, tu trzeba walczyć o wynik. Gra się nie od 1. do 90. minuty, ale od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego - komentował Słowak Lukasz Haraslin.

- Musimy sobie usiąść i powiedzieć między sobą, co poszło nie tak - dodał pomocnik, który w meczu z Arką zaliczył dwie asysty. - Wolałbym te dwie asysty zamienić na zwycięstwo Lechii - nie ukrywał.



- Na początku nie rozumiałem słowa "nonszalancja", ale jak się dowiedziałem, co to znaczy, to zdecydowanie się z tym zgadzam. Jakbyśmy wybijali te piłki przez 20 minut, to może byłby korzystny dla nas wynik. My chcieliśmy grać piłką, a to w derbach się czasami nie opłaca - szczerze przyznał słowacki piłkarz.



Zdjęcie Piłkarz Arki Nando Garcia Puchades (P) i Flavio Paixao (L) z Lechii / Adam Warżawa / PAP

