Mecz sędziuje Damian Sylwestrzak. Arbiter VAR, to Krzysztof Jakubik.

Doskonała była to okazja jednak Szwocha nie Lagatora, ale strzelił wprost w rzucającego się ku niemu obrońcę.

Faul na Żukowskim, będzie okazja dla Lechii. Podchodzi do piłki Pietrzak.

Pietrzak - temu dośrodkowaniu daleko było do perfekcji.

Szwoch z kolejną "propozycją" w ataku, ale jakby koledzy nie do końca chcieli równie mocno co on.