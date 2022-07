Lubomir Satka (Lech Poznań): To bardzo trudny okres dla nas. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań ma koszmarny początek sezonu: odpadł z Ligi Mistrzów, przegrał walkę o Superpuchar Polski, a na dodatek uległ na własnym stadionie 0-2 Stali Mielec, która przecież nie jest zaliczana do potentatów. - To bardzo trudny okres dla nas, dzisiaj zabrakło energii w pierwszej połowie. Straciliśmy głupią bramkę po wrzucie z autu i głowy poszły w dół. Musieliśmy sobie coś w przerwie powiedzieć i w drugiej połowie wyglądaliśmy już lepiej. Tyle że straciliśmy drugą bramkę w dobrym dla nas momencie – mówił po spotkaniu słowacki obrońca Lecha Ľubomír Šatka. Przed mistrzem Polski w już w czwartek bój z Dinamem Batumi w Lidze Konferencji i jeżeli tam Lech też zaliczy wpadkę, o odzyskanie zaufania kibiców może być już ciężko. - Wierzę w tych chłopaków, bo wiem, co przeżyliśmy razem w zeszłym sezonie. To trudny czas, ale teraz właśnie trzeba pokazać charakter – stwierdził Šatka