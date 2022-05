Jakub Kamiński żegna się z Lechem: Nie mówię do widzenia, a do zobaczenia. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jakub Kamiński przez siedem lat reprezentował Lecha Poznań - zaczął w Akademii, przeszedł kolejne szczeble juniorskie, by od 2019 roku grać już w pierwszej drużynie "Kolejorza". I żegna się z tym klubem, tak jak zresztą zapowiedział, mistrzostwem Polski. - Od początku byłem przekonany, że to się uda. Chyba w Opalenicy powiedziałem dziennikarzom przed sezonem, że gramy o dublet. W Pucharze Polski się nie udało, ale mistrzostwo zdobyliśmy, a na stulecie dobrze ono smakuje. To było zadanie postawione przez wiele osób w Poznaniu, a my je jakoś zrealizowaliśmy - mówi skrzydłowy Lecha, który od 1 lipca będzie zawodnikiem VfL Wolfsburg.