Maciej Skorża: To dla mnie największe wyzwanie. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lech Poznań nie potrafi w tym roku wygrać trzech ligowych spotkań z rzędu, a jeśli w tym elemencie się nie poprawi, ciężko będzie mu wywalczyć mistrzostwo Polski. Takie trzy komplety punktów w trzech spotkaniach po kolei „Kolejorz” po raz ostatni wywalczył w grudniu, zaś cztery razy wygrał na początku sezonu. – Nie możemy złapać właściwego rytmu, ale też zawsze na wiosnę gra się trudniej. Wydawało mi się, że takim momentem mógł być mecz z Rakowem, zaraz po pucharowej wygranej w Zabrzu, ale się nie udało. Teraz też nie wygraliśmy z Legią po ograniu Jagiellonii i Śląska. To dla mnie największe wyzwanie, że nie możemy utrzymać równej formy – mówi trener Lecha Maciej Skorża i wyjaśnia, skąd biorą się problemy jego zespołu. Duży wpływ na to mają choroby i kontuzje, które mocno dotknęły jego zespół, szczególnie w styczniu i lutym. – To był najtrudniejszy okres przygotowawczy jaki miałem w swojej karierze – tłumaczy szkoleniowiec.

W sobotę o godz. 20 Lech spróbuje rozpocząć kolejną serię, choć zadanie ma niełatwe: zmierzy się w Płocku z Wisłą, która w poprzedniej kolejce strąciła z pierwszej pozycji ówczesnego lidera, czyli Pogoń Szczecin.