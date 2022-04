Maciej Skorża przed meczem z Legią: Serce mi się dzisiaj radowało. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jeśli Legia Warszawa nie wygra w Poznaniu z Lechem, straci nawet matematyczne szanse na obronę tytułu mistrzowskiego. Co gorsze dla niej, zmniejszy również swoje możliwości rywalizacji o czwartą pozycję, która da jeszcze prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. – Legia ma o co walczyć, bo osiem punktów straty do czwartej pozycji, a punktów można zdobyć 21, to nie jest coś z kategorii "mission impossible". Znając charakter trenera Vukovicia i jakość piłkarzy Legii, nie możemy się spodziewać, że Legia nie będzie odpowiednio zmotywowana. To trudny mecz, a porażka rywala w Pucharze Polski z Rakowem sprawia, że ta skala trudności jeszcze bardziej zostanie podkręcona – uważa Skorża. Ligowy klasyk Lechia z Legią zacznie się w sobotę o godz. 17.30, transmisja w Canal+ Sport i TVP Sport, tekstowa relacja na żywo na sport.interia.pl. Lech przystąpi do meczu w niemal najmocniejszym składzie – zabraknie tylko kontuzjowanych Bartosza Salamona i Artura Sobiecha, do zdrowia wrócili za to inni podstawowi gracze, z Joao Amaralem i Mikaelem Ishakiem na czele. – Serce mi się dzisiaj radowało, bo wszyscy biegali i walczyli – podsumował trener Skorża.