Maciej Skorża o bramkarzach Lecha: Oni wiedzą, który zagra z Legią. WIDEO

Bramkarz Lecha Poznań Mickey van der Hart nie wpuścił gola w ligowym meczu ze Śląskiem Wrocław (1-0) oraz w półfinale Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz (3-0), ale – jak się okazuje – nie może być pewny tego, że to on wystąpi w klasyku z Legią Warszawa (początek w sobotę o godz. 17.30 – transmisja w Canal+ Sport i TVP Sport). Wcześniej podstawowym bramkarzem był bowiem Filip Bednarek, który swoją pozycję stracił też po meczu, w którym akurat zachował czyste konto (3-0 z Jagiellonią). Trener „Kolejorza” Maciej Skorża tłumaczy, dlaczego podjął taką decyzję. – Mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, a szukaliśmy momentu, w którym moglibyśmy dać Mickeyowi szansę pokazania swoich umiejętności. Uznaliśmy, że najlepszym momentem będzie przerwa reprezentacyjna, a Mickey zagra w sparingu z Wartą, we Wrocławiu i w Pucharze Polski – mówi szkoleniowiec. On już powiedział bramkarzom, który z nich zagra w sobotę, a dodatkowo zmiany mogą być nawet w każdym kolejnym spotkaniu. – Jeden z nich lepiej może grać na przedpolu, drugi trochę lepiej nogą. Staramy się te różnice wykorzystywać i bardziej dopasowywać bramkarzy pod przeciwnika – twierdzi Maciej Skorża.