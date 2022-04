Trener Lecha Maciej Skorża o utracie zawodników po meczach reprezentacji: Trudno, trzeba się z tym liczyć. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lech Poznań wysłał aż ośmiu zawodników na zgrupowania reprezentacji: Tomasza Kędziorę i Bartosza Salamona do kadry Polski, Jespera Karlströma do kadry Szwecji, Nikę Kwekweskiriego do kadry Gruzji, Lubomira Šatkę do kadry Słowacji oraz Jakuba Kamińskiego, Michała Skórasia i Filipa Marchwińskiego do polskiej młodzieżówki. Salamon doznał w tym czasie poważnej kontuzji mięśniowej, a Karlström wrócił do Poznania zdołowany psychicznie po meczu z Polską, w którym spowodował rzut karny. Wszyscy gracze Lecha spotkali się na treningu dopiero w czwartek, a chwilę później wyjechali już na ligowe starcie ze Śląskiem Wrocław. Jego początek – w piątek o godz. 20.30.



- Dwa tygodnie temu rozmawiałem z Bartkiem i Jesperem i widziałem ludzi, którzy wyglądali na bardzo szczęśliwych. Ciężko pracowali na coś, co udało im się osiągnąć. Cieszyłem się razem z nimi i tak do tego podchodzimy. Jesteśmy dużym klubem, z ambicjami bycia klubem europejskim, a w związku z tym musimy się liczyć z podobnymi sytuacjami. I być na nie przygotowani – mówi trener Lecha Maciej Skorża. Miejsca Salamona zajmie we Wrocławiu prawdopodobnie Šatka, a hejtowanego przez szwedzkich kibiców Karlströma zastąpi prawdopodobnie Radosław Murawski.