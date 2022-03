Pomocnik Lecha Jakub Kamiński: Wracamy na zwycięską ścieżkę. WIDEO WIDEO |

Jakub Kamiński wrócił po chorobie do składu Lecha i skrzydła „Kolejorza” od razu lepiej wyglądały w meczu z Jagiellonią Białystok (3-0). Młodzieżowiec Lecha zaliczył asystę przy trafieniu Amarala na 2-0. - Z minuty na minutę się rozkręcaliśmy. Pierwsza połowa nie była zła, bo kontrolowaliśmy grę, a Jagiellonia przez całe spotkanie nic sobie nie stworzyła. A w drugiej pokazaliśmy naszą siłę i dominację – mówił 19-latek po spotkaniu. Kluczowym graczem Lecha był jednak w tym spotkaniu João Amaral, który wszedł na murawę w 46. minucie, a później zdobył bramkę i zaliczył asystę. - João świetnie wykorzystywał przestrzenie, które mieliśmy wykorzystywać. Wiemy, w jakiej jest dyspozycji w tym sezonie, to nasz kluczowy zawodnik – ocenił Kamiński, który po raz pierwszy w Lechu dostąpił możliwości gry przy 40-tysięcznej publiczności. – Była dziś dużo większa ekscytacja, bo to super wydarzenie, stulecie klubu. Chcieliśmy więc ten mecz wygrać i wspólnie świętować – stwierdził.