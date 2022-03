Maciej Skorża Lech nie jest w żadnym kryzysie. WIDEO WIDEO |

To będzie wyjątkowy wieczór na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu – o godz. 20 Lech podejmie Jagiellonię Białystok, a spotkanie to odbędzie się w dniu setnych urodzin poznańskiego klubu. Czy lechici wytrzymają ciśnienie i ponad 40 tys. ludzi na trybunach? W przeszłości klub miał problemy ze spotkaniami rocznicowymi. – Ten mecz ma swoją otoczkę i ciężar gatunkowy, ale drużyna musi zdobyć trzy punkty. Mam nadzieję, że ta atmosfera będzie czymś, co doda chłopakom skrzydeł. Przez chwilę myślałem nawet, czy wśród nas są zawodnicy, którzy mogliby mieć z tym jakiś problem mentalny. Porzuciłem jednak te myśli, bo gdybym nie wierzył w to, że któryś z chłopaków sobie nie poradzi, to by znaczyło, że coś nie tak było z moim wyborem – uważa trener Lecha Maciej Skorża. I zapewnia, że jego zespół, mimo zaledwie jednej wygranej w czterech ostatnich kolejkach, nie przechodzi kryzysu. – Może to niepokoić kibiców, ale nie tkwimy w kryzysie ani żadnym dołku mentalnym. Nic takiego nas nie dopadło, choć to najgorszy okres w sezonie, jeśli chodzi o punktowanie. Chcielibyśmy wygrać dla naszych kibiców, bo stadion będzie pękał w szwach – dodaje trener Maciej Skorża.