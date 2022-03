Maciej Skorża o przyjściu Tomasza Kędziory: Może zagrać na środku obrony. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań pozyskał kolejnego reprezentanta kraju, tym razem do końca sezonu Tomasz Kędziorę, obrońcę Dynama Kijów. Piłkarz powołany przez Czesława Michniewicza będzie w kadrze meczowej już w sobotnim starciu z Jagiellonią Białystok (początek o godz. 20). – Bardzo możliwe, że znajdzie się na boisku – mówi trener Lecha Maciej Skorża, który widzi w Kędziorze podstawowego piłkarza. – Moim zdaniem to zawodnik, który wyrasta ponad poziom Ekstraklasy i byłby wzmocnieniem każdej drużyny. Cieszę się, że wybrał nas, bo miał oferty z silniejszych lig. Może grać na wielu pozycjach, jest uniwersalnym piłkarzem, widzę go także w roli środkowego obrońcy – dodaje trener Skorża i tłumaczy, jaki w związku z tym będzie status dwóch prawych obrońców „Kolejorza”: Joela Pereiry i Alana Czerwińskiego.