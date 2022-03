Dawid Kownacki z Lecha Poznań: Ciężko było skruszyć mur Rakowa. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań przegrał pierwsze spotkanie w tym sezonie na swoim stadionie, 0-1 z Rakowem Częstochowa. Spadł na trzecie miejsce w tabeli, choć do lidera, Pogoni Szczecin, traci tylko punkt. – W pierwszej połowie było dużo szachowania, gry taktycznej i praktycznie żadnej sytuacji z obu stron. Na początku drugiej części straciliśmy bramkę i to był ważny moment – mówił po spotkaniu z Rakowem Dawid Kownacki z Lecha. Zaznaczył, że jego drużyna zaczęła później atakować, ale nie potrafiła oszukać defensywy częstochowian. – Ciężko było skruszyć ten mur, który Raków postawił w końcówce.



- Dzisiaj będziemy źli i smutni, ale gramy dalej, jest jeszcze dużo do zyskania. Powalczymy aby odbić tę pozycję, a jesteśmy do tego zdolni, bo mamy dobrą drużynę. Musimy tylko więcej dokładać od siebie w kluczowych momentach – mówił Dawid Kownacki.