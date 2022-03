Trener Lecha Maciej Skorża: To jedna z osób, które zimą zyskały najwięcej. WIDEO WIDEO |

Nieco ponad rok temu Lech podpisał kontrakt z Radosławem Murawskim, który po kilku latach spędzonych we Włoszech i w Turcji postanowił wrócić do Polski. Musiał jednak dokończyć jeszcze sezon w Denizlisporze i dopiero latem dołączył do nowej drużyny. Pierwsze pół roku Murawski miał jednak w Lechu słabe – jesienią nie rozegrał żadnego spotkania ligowego w całości, trener Maciej Skorża wystawił go tylko w dziewięciu starciach w Ekstyraklasie, trzykrotnie zmieniał po pierwszej połowie. Tymczasem zimą wiele się zmieniło – teraz to Murawski jest podstawowym graczem, wygrał rywalizację z Niką Kwekweskirim i Pedro Tibą. A Skorża wprost mówi, że to wygrany ostatniego okresu. – Zagrał dobry mecz z Pogonią, a w Zabrzu utrzymał ten poziom. Cieszy mnie jego forma, bo to bardzo zdyscyplinowany zawodnik, wnoszący dużo pozytywnych cech mentalnych w takich trudnych meczach. Świetnie rozumie polską ligę i wie, czego potrzeba w tych momentach – podkreśla szkoleniowiec, który widzi jeszcze... rezerwy w jego grze. – Może grać jeszcze lepiej i muszę go pochwalić, bo świetnie wykorzystał okres przygotowawczy – mówi szkoleniowiec. I opowiada też o tym, jakie postępy zrobił Kristoffer Velde i co musi jeszcze poprawić.