Górnik Zabrze - Lech Poznań. Fortuna Puchar Polski. Skrót meczu. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań wciąż ma szanse na dublet, bo nie tylko jest liderem Ekstraklasy, ale awansował też do półfinału Fortuna Pucharu Polski! Po dwóch golach João Amarala Lech wygrał 2-0 z Górnikiem Zabrze i dołączył do półfinalistów - Olimpii Grudziądz i Rakowa Częstochowa.



Z perspektywy tabeli Ekstraklasy, w Zabrzu doszło do najsilniej obsadzonego ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski, lider Lech Poznań grał bowiem z szóstym Górnikiem. Dzień wcześniej trzecioligowa Olimpia Grudziądz wyeliminowała po rzutach karnych Wisłę Kraków, a drugi Raków Częstochowa ograł pierwszoligową Arkę Gdynia. Po spotkaniu w Zabrzu czekał nas jeszcze mecz dwóch drużyn zagrożonych spadkiem z Ekstraklasy - Legii Warszawa i Górnika Łęczna.